"مواهب شبابنا.. في ذكرى النصر".. مسابقة جديد بـ"شباب القليوبية"

تطلق إدارة العلاقات العامة والإعلام بمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، المسابقة الفنية الكبرى "أون لاين" بعنوان "مواهب شبابنا.. في ذكرى النصر"، وذلك احتفالًا بالذكرى السابعة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

ويتم التسابق بين الشباب في 4 مجالات فنية وهي "الغناء، الإنشاد الديني، إلقاء الشعر، والرسم"، ويتم تصعيد المركز الأول والثاني من الإدارات الفرعية في كل مجال للتنافس على مستوى المحافظة، وتقدم الجوائز للثلاثة مراكز الأولى في كل مجال، فضلًا عن أربع جوائز خاصة بذوي القدرات والهمم.

وتأتي المسابقة حرصًا بغرس وتنمية روح الانتماء والولاء للوطن لدى الشباب، واسترجاع ذكرى بطولات وتضحيات الشعب والجيش لاستعادة الارض والكرامة.

المسابقة برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، وبتوجيهات الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية.