إنجازات 10 سنوات.. إعادة الاستخدام الآمن لمياه الصرف الصحي بعد معالجتها

نظرًا للتغيرات المناخية، والزيادة المستمرة في عدد السكان، والأنشطة الاقتصادية سواء كانت زراعية أو صناعية، لجانب انخفاض حصة مصر من مياه النيل، اجتمعت كل تلك العوامل التي سوف تؤدي إلى انخفاض نصيب الفرد من المياه إلى 536 مترًا مكعبًا بحلول عام 2025، وذلك كما جاء في كتاب أصدره مجلس الوزراء بعنوان «حكاية وطن».

وأضاف الكتاب أن الدولة أولت اهتماما غير مسبوق، بإنشاء محطات معالجة مياه الصرف الصحي، الأمر الذي ترتب عليه إنشاء الدولة لأكبر محطة معالجة لمياه الصرف الصحي في العالم، وإنشاء أكبر وأضخم محطة لمعالجة مياه الصرف الزراعي من نوعها في العالم.

ومن أبرز المشروعات المنفذة في هذا المجال:

1- محطة معالجة مياه الصرف الصحي بمنطقة الجبل الأصفر بالقليوبيه وتعد أكبر محطة معالجة مياه للصرف الصحي في العالم، وتم تقييمها كأضخم محطة في تاريخ معالجة المياه والأكثر تكلفة أيضًا، وتقع المحطة على مساحة 78 فدان بطاقة 2.5 مليون متر مكعب في اليوم وتخدم 12 مليون نسمة.

2- محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، هي أكبر محطة لمعالجة مياه الصرف الزراعي في العالم وتعد الأضخم من نوعها وتقع على بعد 10 كيلو متر جنوب أنفاق بورسعيد في سيناء وشمال مدينة القنطرة، شرق بحوالي 17 كيلومتر، وتعد من أهم مشروعات برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء.