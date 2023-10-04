وزير التموين: مؤتمر حكاية وطن أكد الإنجاز الكبير في كل المجالات

ثمّن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الجهود التي حدثت لإنجاح مؤتمر حكاية وطن بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرا إلى أنّ المشروعات التي عُرضت تؤكد الإنجاز الكبير في كل المجالات.

إنجازات الدولة المصرية

وقال وزير التموين، في بيان له، إن حرص الرئيس السيسي على التعقيب خلال استعراض الإنجازات يؤكد مدى اهتمامه بمتابعة كل المشروعات المتعلقة بحياة المواطن، ويتابع بشكل مستمر الاحتياطي الاستراتيجي للسلع الأساسية وسبق ووجه بضرورة استمرار وجود مخزون من كل السلع الأساسية تكفي 6 أشهر.

وأضاف المصيلحي، أنّ مؤتمر حكاية وطن تميّز بالشفافية والمصارحة مع المواطن فهو كشف حساب عما أنجزته الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي، وحتى يكون لدى المواطن الوعي الكامل بما تحقق على أرض الواقع من مشروعات في مختلف قطاعات الدولة المختلفة، حيث قدّم المؤتمر ما شهدته مصر من مشروعات وإنجازات غير مسبوقة تمت في وقت قياسي.

تفعيل المشاركة المجتمعية

كما أكد مؤتمر حكاية وطن حرص الدولة المصرية على تفعيل المشاركة المجتمعية والمصارحة والشفافية وتعزيز الحوار الوطني، إضافة إلى استعراض جهود الحكومة خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أنّ كلمة الرئيس السيسي خلال المؤتمر حملت العديد من الرسائل المهمة ورؤية الدولة في الفترة المقبلة.