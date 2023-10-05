غرفة صناعة الحبوب: مؤتمر «حكاية وطن» كشف حساب لإنجازات الرئيس السيسي

أشاد النائب طارق حسانين، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، بمؤتمر «حكاية وطن» لعرضه إنجازات غير مسبوقة للدولة خلال الـ9 سنوات الماضية، إذ يعد بمثابة كشف حساب لإنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي عن ما جرى إنجازه بالأرقام على مدار السنوات الماضية.

وأكد أن الدولة المصرية شهدت طفرة في مختلف قطاعات الدولة من مشروعات تنموية تصب في صالح المواطن، موضحا أن الرئيس السيسي كان حريصا على عرض كل الجهود بكل شفافية، ووضع الخطط وآليات العمل والسياسات التي تساهم في حلها.

إشادة بموتمر «حكاية وطن»

وأضاف نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب، أن مؤتمر «حكاية وطن» تميز بالمصارحة والشفافية ما يؤكد حرص الرئيس على مشاركة المواطنين، حتى يكون لديهم الوعي الكامل بما جرى تحقيقه على مدار السنوات الماضية، حيث نجحت الدولة في القضاء على طوابير الخبز، وجرى تطبيق منظومة الخبز الجديدة لأول مرة في عهد الرئيس، من خلال حصول كل مواطن مقيد على بطاقة التموين على حصة من الخبز 5 أرغفة يوميا، وبسعر 5 قروش للرغيف، رغم أن التكلفة الفعلية لإنتاج الرغيف تتجاوز 90 قرشا، وتتحمل الدولة فارق التكلفة حتى يظل الدعم ثابت.

زيادة السعة التخزينية للقمح في الصوامع

وأشار إلى أن المشروعات القومية التي تمت على مدار السنوات الماضية جاءت نتيجة وجود قيادة سياسية وطنية مخلصة لديها إرادة للتنمية، ما تحقق على أرض الواقع سواء في تنفيذ المشروع القومي للصوامع وزيادة السعة التخزينية للقمح في الصوامع، وأيضا في التوسع في استصلاح الأراضي الزراعية وتشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية، وغيرها.