الشباب والرياضة: تفعيل أنشطة النادي الثقافي بمهرجان الإسكندرية السينمائي

قالت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن مديرية الشباب والرياضة فعلت أنشطة النادي الثقافي بمشاركة شباب من أعضاء النادي الثقافي المهتمين بالأفلام القصيرة، لرفع المستوى الثقافي لأعضاء النادي وإكسابهم خبرات جديدة، حيث تناقش هذه النوعية من الأفلام قضايا مهمة تخص الشباب.

مسابقة أفلام شباب مصر

وأشارت الشريف، أن شباب النادي الثقافي بمديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، شاركوا بحضور عروض مسابقة أفلام شباب مصر والتي يديرها الناقد السينمائي عماد يسري، حيث أقيمت عروضها بسينما أمير، ضمن فعاليات الدورة 39 لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة الذي حضر عروض الأفلام وندواتها.

شغل أوقات فراغ الشباب

وأوضحت صفاء الشريف، أن العروض شهدت حضورا كبيرا داخل قاعات العرض، التي امتلأت تمامآ وسط زحام شديد لحضور الأفلام على مدار الأيام الماضية وأشادت واسعة من الجمهور، وتأتي هذة الأنشطة في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية بالاهتمام بتفعيل كافة الأنشطة، وشغل أوقات فراغ الشباب.