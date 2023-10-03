«رياضة الإسكندرية»: أنشطة فنية بمراكز تنمية الطفولة المبكرة

أكدت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، إن المديرية تولي اهتماما كبيرا بتنمية قدرات ومواهب الأطفال، والعمل الدائم على تنوع الأنشطة التي تناسب أعمارهم، وفي نفس الوقت تنمي مهاراتهم، وتخلق لديهم روح الإبداع والتميز منذ الصغر، مضيفًا أن هؤلاء الأطفال أمل المستقبل ورجاله، لذلك تسعى مديرية الشباب والرياضة بنشر الأنشطة الخاصة بالأطفال في جميع مراكز الشباب والأندية الشعبية بالإسكندرية.

تنمية الطفولة المبكرة

وأشارت الشريف، أن وزارة الشباب والرياضة تنفذ بالتعاون مع منظمة اليونيسيف ومديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية من خلال «الإدارة العامة للشباب» المراكز التطوعية لتنمية الطفولة المبكرة بمراكز شباب الأنفوشي، بهيج، أبيس 2، الجزائر، العمراوي، عدد من الأنشطة التعليمية والترفيهية لتنمية مهارات الأطفال، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.‏

‏الاستعانة بالمتخصصين في أنشطة تنمية المهارات

وأوضحت الدكتورة صفاء الشريف، أن من ضمن الأنشطة التي يمارسها الأطفال تنمية مهارات نشاط التطابق، لتعزيز التآزر الحركي البصري وذلك بمركز شباب العمراوي، إلى جانب ألعاب البازل لتنمية الذكاء، والرسم والتلوين وممارسة الألعاب الرياضية لبناء جسم سليم، وأنشطة حركية متعددة، ويتم ذلك من خلال الاستعانة بالمتخصصين في كل نشاط. ‏