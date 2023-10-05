«التعليم» تعلن مشاركة مدرسة رسمية بالمنيا في منافسات الأفضل بالوطن العربي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ترشيح مدرسة الشهيد الطيار علي محمد علي بيه للتعليم الابتدائي التابعة لإدارة مطاي التعليمية بمحافظة المنيا، للمنافسة على جائزة أفضل مدرسة على مستوى الوطن العربي، في إطار فعاليات الحفل الختامي لمسابقة «تحدي القراءة العربي» بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي سيقام في دبي يوم 31 أكتوبر.

11 مدرسة مصرية تتنافس على الأفضل في الوطن العربي

أوضحت الوزارة، أنه تقدم للمنافسة 11 مدرسة مصرية، وجرى تصعيد 5 مدارس للتصفية، وفازت مدرسة المنيا كأفضل مدرسة على مستوى مصر، نظرا لعدة معايير تميزت بها تلك المدرسة، من بينها حرص المدرسة على استخدام أدوات العصر في ترسيخ عادة القراءة، حيث حولت قنواتها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، إلى ساحات فكرية لمناقشة مجموعة من الكتب، اشترك فيها الطلبة وأولياء أمورهم مع عدد من المثقفين والكتاب، ما ساهم في تحفيز الطلبة على الإقبال على القراءة التي تحولت لدى الكثير منهم إلى عادة يومية لا سيما أصحاب الهمم الذين كان لهم نصيب كبير من مبادرات المدرسة القرائية.

مسابقة «تحدي القراءة العربي»

وأضافت الوزارة أن المدرسة عملت على الاستفادة من خبرات المدارس التي فازت بجوائز في مسابقة «تحدي القراءة العربي» على مستوى الوطن العربي، كما أبرمت معها اتفاقيات شراكة، وهو الأمر الذي ظهرت نتائجه في فوزها بلقب المدرسة المتميزة على مستوى مصر.