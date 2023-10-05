وائل ترك يتعاون مع عمرو عبد الجليل ومحمود عبد المغني في «درويلة»

يعيش الفنان وائل ترك، حالة من النشاط الفني خلال الفترة الحالية، لاسيما على مستوى السينما والتليفزيون، إذ تعاقد مؤخرًا على المُشاركة في فيلم «درويلة» بطولة الثنائي عمرو عبد الجليل ومحمود عبد المغني.

ويُجسد الفنان وائل ترك، ضمن أحداث فيلم «درويلة»، شخصية رجل ثري، يُدعى «باسل الجمال»، ويحاول شراء الـ«درويلة» من صاحبها، وهو الشخصية الذي يُجسدها الفنان عمرو عبد الجليل.

ويُشارك في بطولة الفيلم، كل من عمرو عبد الجليل، ومحمود عبد المغني، وأيتن عامر، وحسني شتا، ووائل ترك، ومحمد علي رزق، والمطرب مسلم، والعمل من إخراج معوض إسماعيل، وإنتاج محمد دياسطي.

وشارك وائل ترك، مؤخرًا، في قصة محمد بك الشناوي، في الحلقة الثانية من السلسلة الوثائقية «الأعيان»، والتي عُرضت على القناة الوثائقية.

«الأعيان»، هي سلسلة تتناول السيرة والمسيرة لعدد من أبرز رموز أعيان ريف مصر وصعيدها خلال النصف الأول من القرن العشرين، ومنهم عبد الحي باشا خليل، ونعمان باشا الأعصر، ومحمد بك الشناوي، وفخري بك عبد النور، وأحمد باشا قرشي.