علا غانم تواسي عمرو عبد الجليل بعد وفاة شقيقه (صور)

وصلت الفنانة علا غانم، قبل قليل، إلى مسجد عمر مكرم لتقديم واجب العزاء للفنان عمرو عبد الجليل، في وفاة شقيقه.

وفاة شقيق عمرو عبدالجليل

كما وصل منذ قليل، الفنان حسن الرداد، والسيناريست محمد الغيطي، عزاء شقيق الفنان عمرو عبد الجليل، والمخرج خالد يوسف، والفنان محمد عبد الحافظ، الفنان مصطفى قمر، ونجله تيام، بعد أيام من احتفالهم بالعرض الخاص لفيلم أولاد حريم كريم.

كما حضر الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، والفنان إيهاب فهمي، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، وأشرف فايق، ومحمد عبد العظيم، وأحمد التهامي.

ورحل عن عالمنا شقيق عمرو عبد الجليل، ليلة أمس، حسبما أعلن الفنان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلا: «البقاء لله في أخي العزيز هشام عبد الجليل.. ربنا يصبرنا ويرحمك يا رب.. نسألكم الدعاء.. اللهم ارحمه واغفر له وآنس وحشته، ووسع قبره، اللهم اجعل عيده في الجنة أجمل، اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار».