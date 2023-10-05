إنجازات 10 سنوات على أرض بني سويف.. محور عدلي منصور شريان للحياة والتنمية

يُعد محور المستشار عدلي منصور في محافظة بني سويف، حيويا وتنمويا وحضاريا على أرض الصعيد، وذلك لما يقدمه من تسيير للحركة التجارية والصناعية والزراعية بالمحافظة ومناطقها الصناعية وباقي محافظات الجمهورية، من خلال شبكة طرق تم رفع كفاءتها، ويربط المحور الذي بلغت تكلفته مليارًا و147 مليون جنيه، بطول 7 كيلومترات، بين شرق وغرب المحافظة عبر نهر النيل، من خلال عدة طرق رئيسية.

افتتاح محور عدلي منصور في بني سويف

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، محور المستشار عدلي منصور ليكون شريان حياة جديدا للصعيد بصفة عامة وبني سويف بصفة خاصة، حيث يقول المهندس ناصر فراج مدير عام مديرية الطرق ببني سويف، إن المحور يحقق نقلة وطفرة تنموية لم تشهدها المحافظة من قبل ويخفض زمن الرحلة عبر الطرق الرابطة بين المحافظة والمحافظات الأخرى، حيث يشمل المحور كوبري على النيل وآخر على الإبراهيمية والسكة الحديد وآخر على طريق الفيوم، إضافة إلى عدد من الأنفاق، ويتضمن المحور 3 حارات مرورية لكل اتجاه بسرعة تصميمية متوسطة 80 كيلومتر/ ساعة.

محور عدلي منصور ببني سويف حلم تحول لحقيقة

يُعد إنشاء محور المستشار عدلي منصور في بني سويف بمثابة حُلم تحول لحقيقة، حيث ظل أهالي المحافظة على مدار سنوات طويلة يطالبون بإنشاء كوبري جديد على النيل بمدينة بني سويف لتخفيف الضغط على الكوبري القديم الوحيد الذي تم إنشاؤه منذ أكثر من 36 عاما، ظل خلالها الكوبري القديم أسير أعمال الصيانة والغلق في أحد اتجاهاته ما بين الحين والآخر ما كان يتبعه من تكدس وزحام مروري بالساعات حسبما أكد جمال عزوز، مُعلم، أحد أهالي بني سويف.

وأضاف عزوز" «سنين طويلة طالبنا بكوبري على النيل يخفف الضغط عن الكوبري القديم، لأننا ظللنا نعاني ما بين الفترة والثانية من غلقه والضغط عليه، إلا أن الاستجابة جاءت سريعًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي وجاءت بإنشاء محور متكامل وليس كوبري فقط».

محافظ بني سويف محور عدلي منصور: يحقق نقلة نوعية

من جانبه، قال الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، إن محور المستشار عدلي منصور بالمحافظة يحقق نقلة نوعية تنموية كبيرة ومزيدًا من الجذب الاستثماري والصناعي بمناطق المحافظة الصناعية، حيث سهل المحور الوصول إلى المناطق الصناعية وربطها بالموانئ بواسطة طرق تم إنشاؤها مثل طريق الزعفرانة، كذلك سهل المحور وخفض من زمن الرحلة بين مناطق الإنتاج بالمناطق الصناعية في المحافظة والقاهرة الكبرى مما كان له الإثر في تشغيل مصانع جديدة وفتح آفاق استثمارية جديدة تعود على المحافظة وتوفر فرص عمل لأبنائها.