اليوم.. إعلان اسم الفائز بجائزة نوبل للسلام 2023

تعلن الأكأديمية السويدية في ستوكهولم، اليوم اسم الفائز بجائزة نوبل في السلام 2023، وذلك في الساعة 11 صباحا بتوقيت وسط أوربا، و12 ظهرا بتوقيت القاهرة.

أرقام حول جائزة نوبل في السلام:

ومُنحت جائزة نوبل للسلام إلى الآن 103 مرات، وحصل عليها 140 فائزا من الحائزين على جائزة نوبل بين عامي 1901 و2022، و110 أفراد و30 منظمة.

ومنحت جائزة نوبل في السلام لعام 2022 إلى كل من؛ المدافع عن حقوق الإنسان أليس بيالياتسكي من بيلاروسيا، ومنظمة ميموريال الروسية لحقوق الإنسان، ومنظمة حقوق الإنسان الأوكرانية مركز الحريات المدنية.

السادات يحصل على جائزة نوبل في السلام

كما مُنحت جائزة نوبل للسلام للرئيس السادات عام 1978 مناصفة ومناحيم بيجن، وجاء في حيثات المنح «لاشتراكهما في التفاوض على السلام بين مصر وإسرائيل عام 1978».

ومن بين المؤسسات التي حصلت على نوبل في السلام اللجنة الدولية للصليب الأحمر على جائزة نوبل للسلام ثلاث مرات (في أعوام 1917 و1944 و1963)، كما حصلت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على جائزة نوبل للسلام مرتين (في عامي 1954 و1954). (1981)، وهناك 27 منظمة فردية حصلت على جائزة نوبل للسلام.