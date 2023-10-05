تقرير: الشارع الأمريكي «صاخب» أمام مشاهد سياسية غير مسبوقة

استعرض برنامج «مطروح للنقاش» على شاشة «القاهرة الإخبارية»، التطورات السياسية الجارية في الولايات المتحدة الأمريكية.

التحولات والصراعات

جاء في التقرير أن التصريحات التي يدلي بها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على مدار الأيام الماضية، لم تكن هي التي زادت من سخونة الأحداث لدى الشارع الأمريكي، وإنما يشهد الشارع حالة غير مسبوقة من التحولات والصراعات.

وتابع التقرير: «لدينا أيضاً محاكمة هانتر بايدن، ابن الرئيس الأمريكي الحالي، فضلاً عن عزل رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفين مكارثي، قبل أيام، ليجد المواطن الأمريكي نفسه أمام مشهد صاخب للغاية، قبل شهور من الانتخابات الرئاسية المزمع إقامتها العام المقبل».

وأضاف أن استطلاعات الرأي تشير إلى أن الرئيس السابق، دونالد ترامب، بدأ يتقدم عن الرئيس الحالي، جو بايدن، بنحو 10 نقاط، حيث أظهر استطلاع الرأي أنه في حالة التنافس بين بايدن وترامب في الانتخابات المقبلة وجهاً لوجه، سيتمكن ترامب من الحصول على 51% من الأصوات مقابل حصول بايدن على 42%.

ملفات دولية محتدمة

وتابع أن نتائج استطلاع الرأي الأخير تعد مغايرة لباقي التوقعات، التي تشير إلى احتدام المنافسة بين ترامب وبايدن، في ظل محاولات الرئيس الأمريكي الحالي إلى تحسين موقفه في الداخل الأمريكي، لحسم قضايا خلافية لدى الشارع الأمريكي، واتخاذ قرارات حاسمة في ملفات دولية محتدمة، خاصة في علاقة واشنطن مع موسكو من ناحية، ومع بكين من ناحية أخرى.

واختتم التقرير أنه يبقى السؤال قائماً حول تأثير الأحداث الجارية في توجيه اتجاهات الناخبين، وهل تعد مرآة حقيقية لرأي الشارع الأمريكي؟