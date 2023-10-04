تحذير من 4 ظواهر جوية في طقس الإسكندرية غدا.. بينها الأمطار والشبورة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من 4 ظواهر جوية في طقس الإسكندرية غدًا، نتيجة لاستمرار حالة التقلبات الجوية، إذ يشهد انخفاضًا في درجات الحرارة عما كانت عليه خلال الأيام الماضية، مع توقعات بسقوط أمطار متوسطة وارتفاع أمواج البحر، بالإضافة إلى شبورة مائية، الأمر الذي تبعه تحذيرات للمواطنين بعدم تخفيف الملابس وتوخي الحذر حال نزول البحر تزامنًا مع الإجازة غدًا الخميس التي تعد بديلة لإجازة يوم 6 أكتوبر.

انخفاض درجات الحرارة ليلا

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية فإن طقس الإسكندرية غدًا يشهد اعتدالًا في درجات الحرارة ظهرا، إذ تسجل العظمى 28 وتنخفض ليلًا حيث تسجل الصغرى 23، ما يعني أنه طقس خريفي مميز، يعيقه فقط سقوط أمطار متوسطة وانخفاض الحرارة أكثر ليلا.

تحذير لأهالي الإسكندرية من طقس الغد

وجاءت أهم تحذير الأرصاد الجوية للزوار المتجهين إلى الإسكندرية لقضاء الإجازة بسبب الشبورة المائية التي تسبب خطورة خلال عمليات السفر في فترة الفجر وحتى الصباح، لذا طالبتهم بتوخي الحذر خلال القيادة.

توقعات بسقوط أمطار

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية عودة سقوط أمطار مع طقس الإسكندرية اليوم بنسبة 50%، أي يعني أمطار متوسطة، فيما تبلغ سرعة الرياح 26 كيلو متر في الساعة، مع جو غائم أغلب الأوقات.

ارتفاع الأمواج على شواطئ الإسكندرية

ويشهد طقس الإسكندرية غدًا عودة ارتفاع الأمواج بمقدار من 1.5 إلى مترين، وهو أمر مضطرب بحسب وصفهم، يتبعه توخي الحذر حال رغبة النزول إلى المياه خلال زيارة شواطئ الإسكندرية أو عمليات الصيد.