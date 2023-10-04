الأزهر العالمي للفتوى ينفذ دورته الـ77 لتأهيل المقبلين على الزواج في 3 محافظات

ينفذ مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية دورته الـ77 لتأهيل المقبلين على الزواج بجمعية أبناء قنا وأسوان وأهالي منشية الجبل الأصفر بالخانكة محافظة القليوبية، على مدار الأسبوع الجاري ويلتقي بالشباب ويجيب عن أسئلتهم واستفساراتهم.

كيفية تأهيل أسرة ناجحة للزواج

تأتي هذه الدورة ضمن سلسلة الدورات التي بدأها مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية في يوليو من عام 2021م، في ضوء توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بتنمية الوعي الفكري لدى الشباب وتأهليهم لإدارة أسرة ناجحة مستقرة قادرة على مواجهة التحديات للوصول لمجتمع آمن.

تهدف هذه الدورات لزيادة الوعي بأهمية الأسرة، ودورها في تنشئة وإعداد أجيال قادرة على تنمية المجتمع، وتحقيق استقراره، والحد من المشكلات الأسرية، والظواهر السلبية بالمجتمع.قام بإعداد موضوعاتها نخبة من المتخصصين في علوم الشريعة والتربية، والنفس والاجتماع، والطب والقانون.وتتضمن عدة محاور؛ منها:

- أهمية تكوين الأسرة، وأهدافها.

- كيفية اختيار شريك الحياة.

- الخطبة وما يترتب عليها من أحكام.

- عقد الزواج وشروط صحته.

- الحقوق الزوجية، وضرورة فهم شريك الحياة.

- فن التعامل بين الزوجين.

- أهم مهارات إدارة الخلاف الأسري.أسس تربية الأبناء، وحقوقهم على الأبوين.

جدير بالذكر أن مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية يقدِّم هذه الدورات مجّانًا للجمهور، وفي نهايتها يتسلم المتدربون شهادات معتمدة من الأزهر الشريف باجتياز الدورة.

عقد دورات تأهيل المقبلين على الزواج

ويستمر المركز في عقد دورات تأهيل المقبلين على الزواج تباعًا بمقره في مشيخة الأزهر الشريف، وبمقرات الأزهر الشريف بجميع محافظات الجمهورية، ويستعد لإقامة الدورة في محافظة القليوبية الأسبوع المقبل.

وعلى الراغبين في الالتحاق بالدورات القادمة التسجيل من خلال الاتصال على الرقم الخاص بمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية 19906، أو عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالمركز، وللتقديم أضغط هنا.