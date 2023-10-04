الأزهر يوضح 5 فوائد للصدقة.. منها تحصين الأموال وتكفير الذنوب

تعتبر الصدقة من أفضل الأعمال الصالحة التي يُثاب عليها العبد المؤمن، وحث الله عزوجل المواطنين على إخراج الصدقات ورغب فيها في كتابه الكريم:«وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيَتِيماً وَأَسِيراً».

5 فوائد للصدقة

وأعلن مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف أن هناك 5 فوائد لا يعرفها الكثيرون عن الصدقة وهما:

1- تدفع البلاء

الدليل: قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم «الصَّدَقَةُ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ، وَتَدْفَعُ مَيْتَةَ السُّوءِ» صحيح ابن حبان

2- تكفر الذنوب والخطايا، والدليل: «الصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ» سنن الترمذي

3-تقي العبد من عذاب النار والدليل: «اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِيِّ تَمْرَةٍ» متفق عليه

4- تحصن الأموال «حَصِنوا أَمْوَالَكُمْ بِالزَّكَاةِ».

5- دواء للأمراض: «دَاوُوا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ»، السنن الكبرى للبيهقي.

الإفتاء توضح فضل الصدقة

وحول فضل الصدقة، استشهدت دار الإفتاء المصرية بما جاء عن عائشة رضي اللَّهُ عنها قالت: جَاءَتني مِسْكِينَةٌ تَحْمِل ابْنَتَيْن لَهَا، فَأَطعمتُهَا ثَلاثَ تَمْرَاتٍ، فَأَعْطَتْ كُلَّ وَاحدَةٍ مِنْهُمَا تَمْرَةً، وَرَفَعَتْ إِلى فِيها تَمْرةً لتَأكُلهَا، فَاسْتَطعَمَتهَا ابْنَتَاهَا، فَشَقَّت التَّمْرَةَ الَّتي كَانَتْ تُريدُ أَنْ تأْكُلهَا بيْنهُمَا، فأَعْجبني شَأْنها، فَذَكرْتُ الَّذي صنعَتْ لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إنَّ الله قَدْ أَوْجَبَ لَهَا بِهَا الجنَّةَ، أَو أَعْتقَها بِهَا من النَّار»ِ.