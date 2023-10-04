أستاذ بجامعة الأزهر: النبي ضرب لنا مثلا رائعا في حب الوطن والانتماء إليه

قال الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، إنّ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، خرج من مكة المكرمة، إلى المدينة المنورة، وكان يقول: «اللهم حبب لنا المدينة كما حببتنا في مكة».

النبي أحب المدينة المنورة بشدة

وأضاف أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، اليوم الأربعاء، خلال حواره مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج «البيت»، المذاع على فضائية الناس، اليوم الأربعاء: «سيدنا النبي أحب المدينة المنورة حبا شديدا وضرب لنا مثلا رائعا في حب الوطن والانتماء إليه»، مستشهدا بحديث أنس بن مالك، حين قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفرٍ، فنظر إلى ‌جُدُرات المدينة أوضع راحلته، وإن كان على دابة حركها من حبها.

ما فعله النبي دليل على مشروعية الوطن

واستكمل: «النبي محمد صلى الله عليه وسلم، علمنا حب الوطن، وما كان يفعله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كان خير دليل على مشروعية الوطن، أي أن حب الوطن من الشرع، ومن لا يحب وطنه يخالف الشرع الشريف».