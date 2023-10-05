السحب خلال أيام.. أبرز المعلومات عن جائزة المليون جنيه من بنك التعمير والإسكان

يقدم بنك التعمير والإسكان العديد من الاوعية الإدخارية ذات العائد الجيد، كالشهادات الإدخارية والحسابات الجارية، كما أعلن البنك مؤخراً عن جائزة كبرى للمواطنين وفق عدد من القواعد والشروط، لدخول السحب علي جائزة المليون جنيه.

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية، كل ما يريد المواطنون معرفتة عن جائزة المليون جنيه المقدمة من بنك التعمير والإسكان، بالإضافة إلى قواعد الدخول في السحب، والمستندات المطلوبة لفتح حساب في البنك، حيث من المقرر أن يتم اجراء أول سحب يوم الإثنين الموافق 9 أكتوبر 2023.

ما قواعد وشروط دخول السحب؟

يجب الا يقل الحساب الجاري للعميل عن 50 الف جنيه أو مضاعفاتها

مجموع الجوائز المقدمة 4 مليون جنيه لأربعة فائزين

يتم إجراء السحب مرة واحدة كل شهر

تنتهي المسابقة بنهاية شهر ديسمبر 2023

يتم إجراء أول سحب يوم الإثنين الموافق 9 أكتوبر 2023.

ما الفئات التي تستثني من دخول السحب؟

العملاء الحاصلين علي الجائزة في السحوبات

أقارب العاملين في بنك التعمير والإسكان من الدرجة الاولي

ما المستندات المطلوبة لفتح حساب جاري في البنك؟