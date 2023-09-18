كل ما تريد معرفته عن طرح بنك التعمير والإسكان لـ900 وحدة سكنية بأكتوبر

يوفر بنك التعمير والإسكان عروضا متعددة لوحدات سكنية من بينها 900 وحدة سكنية للمواطنين بأكتوبر ويمكن التعرف على شروط التقديم بالتفاصيل في السطور التالية.

يقع المشروع بالقطعة رقم 61 منطقة جنوب الأحياء بمدينة 6 أكتوبر على طريق الواحات وبالقرب من جامعة نوال الدجوي، ويقام المشروع على مساحة 26,7 فدان، ومن مميزات المشروع، أنه يحتوي على واجهات عصرية، وإمكانية استلام فوري، منطقة خدمات جامع – ملاعب – مول تجاري/ إداري.

ويتكون الكمباوند في المشروع من 900 وحدة سكنية بمساحات مختلفة تتراوح ما بين 68 إلى 177 مترا، كما أن العمارات عبارة عن دور أرضي و4 أدوار متكررة المساحات.

نموذج الزمردة:

مساحة الدور الأرضي 132 إلى 177 مترا.

مساحة الدور المتكرر 168 إلى 175 مترا.

نموذج الفيروز:

مساحة الدور الأرضي 68 إلى 172 مترا.

مساحة الدور المتكرر 114 إلى 172 مترا.

نظام السداد:

15% مقدم حجز ويتم تقسيط الباقي على أقساط لمدة 10 سنوات بالفائدة المعمول بها عند التعاقد.