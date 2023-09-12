بنك التعمير والإسكان يطرح شاليهات بنظام التقسيط في الغردقة.. الاستلام فوري

أعلن بنك التعمير والإسكان عن طرح شاليهات بمشروع الفيروز بمدينة الغردقة، الذي يقع بمنطقة الأحياء المائية على الطريق الرئيسي «الغردقة - رأس غارب» بواجهته الشرقية وعلى بعد 8 كيلومترات من منتجع الجونة في محافظة البحر الأحمر.

وتستعرض بوابة «الوطن» في السطور التالية، مميزات مشروع شاليهات الفيروز، والمساحات، ونظام السداد، وطرق الحجز والاستفسار، بحسب ما ذكره موقع بنك التعمير والإسكان.

مميزات المشروع

- واجهات عصرية.

- تشطيبات داخلية فاخرة.

- استلام فوري.

- منطقة خدمات (جامع – ملاعب – مول تجاري / إداري).

- المشروع محاط بسور شبكي.

المساحات

- شاليهات دور أرضي بعدد 58 شالية 2 غرفة وصالة مساحات من 87 إلى 89 بالاضافة إلى حدائق ملحقة بالدور الأرضي حق انتفاع بمساحات تتراوح مابين 10 أمتار إلى 141 مترًا.

- شاليهات دور أول عدد 2 غرفة وصالة مساحات من 100 إلى 108 متر.

- شاليهات دور ثان غرفه وصاله مساحات من 90 الى 100 متر.

- جميع الشاليهات تشطيب فاخر بتنسيق كامل للموقع ومساحات خضراء.

- جميع الشاليهات تشطيب كامل سوبر لوكس.

نظام السداد

- وأعلن موقع البنك، أن نظام الحجز هو، دفع 15% مقدم حجز ويتم تقسيط الباقي على أقساط لمدة 10 سنوات بالفائدة المعمول بها عند التعاقد.

الحجز والاستفسار

وأفاد بأن الحجز والسافسار يكزون عن طريق الإدارة العامة للتسويق الإسكاني، الكائن بعنوان 6 ش رفاعة الدقي أمام مجلس الدولة، وللاسفسار عليك الاتصال على الرقم 37409917.