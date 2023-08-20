تفاصيل الشهادة الذهبية من بنك التعمير والإسكان.. 1000 دولار للشراء

يقدم بنك التعمير والإسكان عدداً متنوعاً من شهادات الادخار، المحلية والأجنبية، وبدوريات صرف متنوعة، من بينهم الشهادة الذهبية الدولارية، والتي يستفيد منها الأفراد من عملاء البنك.

وبحسب جدول أسعار العائد لشهر أغسطس 2023، من بنك التعمير والإسكان، تكون مدة الشهادة الذهبية 3 سنوات، وعملتها الدولار الأمريكي، وبالنسبة للحد الأدنى للشراء 1000 دولار، ومضاعفات الألف دولار.

أسعار العائد على الشهادة الذهبية الدولارية

وأسعار العائد على الشهادة الذهبية من بنك التعمير والإسكان، 5% شهرياً، و5.25% ربع سنوي.

وبالنسبة لسعر الاسترداد، يكون من بعد 6 أشهر حتى السنة الأولى بخصم 1.75%، والسنة الثانية 1%، والسنة الثالثة 0.50%، وفقاً لبنك التعمير والإسكان.

شهادات بنك التعمير والإسكان المحلية

وتتنوع شهادات بنك التعمير والإسكان المحلية بين الشهادة الثلاثية بعائد 20% سنويًا، و18.5% شهريًا، وشهادة بريميم 17.25% شهريًا و17.5% ربع سنويًا، و17.75% نصف سنويًا، وشهادة رويال بلس وعائدها 17.25% سنويًا، و16.25% شهريًا، وشهادات الإيداع الثلاثية ذات العائد المتغير.