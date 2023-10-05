«زراعة كفر الشيخ»: حصاد 181 ألف فدان أرز بالمحافظة وإنتاجية فائقة

قال الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة في كفر الشيخ، إن موسم حصاد الأرز الشعير في حقول محافظة كفر للشيخ مستمر خلال الشهرين القادمين، مشيرًا أن المساحة التي تم حصادها حتى اليوم الخميس، قد بلغت نحو 181 ألف فدان.

حصاد الأرز الشعير يحقق نتائج جيدة

وأوضح الدكتور «ناجح»، في تصريحات لـ«الوطن» أن حصاد الأرز الشعير في كفر الشيخ 2023، يحقق نتائج جيدة حيث بلغت إنتاجية ما تم حصاده حتى اليوم نحو 597 ألف طن أرز شعير، الأمر الذي يصب في مصلحة المستهلكين بسبب وفرة الإنتاجية.

تنتج 42% من الأرز الشعير

وأشار ناجح، أن المساحة المزروعة من الأرز الشعير في محافظة كفر الشيخ، قد بلغت بنحو 388 ألف فدان أرز شعير، وتنتج المحافظة نحو 42% من الأرز الشعير في محافظات مصر، حيث تتميز بزراعته منذ سنوات عديدة.