أسعار الأرز الشعير اليوم.. طن «عريض الحبة» يتراجع بـ250 جنيها

قال حاتم عبدالغفار، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في محافظة كفر الشيخ، إن أسعار الأرز الشعير شهدت تراجعا جديدا بواقع 250 جنيها في سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة.

أسعار الأرز الشعير اليوم

وأشار «عبدالغفار»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن أسعار الأرز الشعير ، ممتازة للغاية بالنسبة للمستهلك من حيث تراجع الطن 250 جنية خلال 24 ساعة، وسجلت أسعاره ما يلي:

- سجل سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة اليوم 15 ألفا و250 جنيها، بتراجع 250 جنيها، بعدما كان آخر سعر قبل 15.5 ألف جنيه.

- سجل سعر طن الأرز الشعير اليوم رفيع الحبة 14 ألف جنيه، بتراجع 500 جنيه.

أسعار الأرز الشعير اليوم الخميس

وأشار عبدالغفار إلى وجود وفرة كبيرة للغاية من حيث المعروض بالأسواق الحرة والمتاجر على مستوى محافظات مصر، لافتاً أن 82% من إنتاجية الأرز الشعير تنتج من حقول محافظتي كفر الشيخ والدقهلية.