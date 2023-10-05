المشير أحمد إسماعيل مُدير «الحرب»

فى يوم 16 من أكتوبر عام 1973، وقف الرئيس الراحل محمد أنور السادات فى البرلمان المصرى، مُشيراً بأصابع يده إلى المشير أحمد إسماعيل على، وزير الحربية إبان حرب أكتوبر المجيدة، قائلاً: «الواجب يقتدينا أن نسجل من هنا وباسم هذا الشعب وهذه الأمة.. ثقتنا المطلقة فى القوات المسلحة وقياداتها التى خططت للحرب والنصر»، ليصفق جميع أعضاء مجلس الشعب الحاضرين للجلسة للمشير أحمد إسماعيل، صاحب الجملة الشهيرة بأنه يُعاهد الله، ويُعاهد الوطن ليبذل ويضحى حتى نحقق الهدف، وهو حماية أراضينا، والأمن القومى المصرى.

ونجح المشير أحمد إسماعيل فى تحقيق وعده، حتى حققت مصر النصر العسكرى على إسرائيل، وهو النصر الذى استغله الرئيس الراحل محمد أنور السادات فى التفاوض حتى استردت مصر كامل أراضيها من الاحتلال الإسرائيلى، ليُسجل اسمه بأحرف من نور فى تاريخ العسكرية المصرية.

وُلد المشير أحمد إسماعيل، وزير الحربية إبان حرب أكتوبر المجيدة، فى يوم 14 أكتوبر 1917، وتخرج فى الكلية الحربية ضابطاً فى سلاح المشاة فى الأول من يوليو عام 1938، ثم شارك فى حرب فلسطين عام 1948، وحرب 1956، ثم تولى مهمة تسلُّم بورسعيد بعد الانسحاب البريطانى منها ديسمبر عام 1956.

وقاد المشير أحمد إسماعيل على فرقة مشاة خلال خدمته داخل شبه جزيرة سيناء، وخلال تلك الفترة حصل على إجازة زمالة أكاديمية «فرونز» العسكرية السوفيتية فى عام 1958، ثم عين قائداً لقوات الجبهة الشرقية عقب حرب يونيو 1967، والتى كانت موجودة فى المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلى، ليتم تكليفه باستعادة الكفاءة القتالية للقوات المسلحة المصرية، وبناء الدفاعات غرب قناة السويس.

وعقب إتمامه لمهمته بنجاح وتفوق كبير، عُين المشير أحمد إسماعيل على رئيساً لهيئة عمليات القوات المسلحة عام 1969، ثم تولى رئاسة أركان حرب القوات المسلحة عقب استشهاد الفريق عبدالمنعم رياض فى مارس 1969.

واختار الرئيس الراحل محمد أنور السادات المشير أحمد إسماعيل ليترأس جهاز المخابرات العامة فى الـ15 من مايو 1971، ثم عُين وزيراً للحربية فى 26 أكتوبر 1972، ليُشرف على التخطيط لحرب أكتوبر المجيدة.

ونجح «إسماعيل» على فى إدارة حرب أكتوبر المجيدة بكامل مراحلها فى السادس من أكتوبر، وحتى وقف إطلاق النار فى 28 أكتوبر 1973.

وحصل المشير أحمد إسماعيل على وسام «نجمة الشرف العسكرية» عن دوره الفذ فى قيادة جيش مصر فى تحقيق المعجزة، عبر العبور لشرق قناة السويس، واستعادة أراضينا من الاحتلال.

ورحل المشير البطل أحمد إسماعيل على فى 25 ديسمبر 1974، بعد أن قلده التاريخ العسكرى كرمز من رموز مصر العظام، وأحد أهم القادة العسكريين فى القرن العشرين.