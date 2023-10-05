عضو مجلس أمناء كتلة الحوار: شعبنا سيظل مدينا لأبطال حرب أكتوبر

هنأ مصطفى جعفر سالمان، عضو مؤسس كتلة الحوار وعضو أمناء مجلس الشباب المصري، الشعب المصري والقيادة السياسية بمناسبة مرور50 عاما على نصر أكتوبر، مؤكدا أنه يعد رمزا للعزة والكرامة وعدم الخضوع.

وأضاف: «أقدم خالص التهاني للشعب والجيش المصري على أعظم انتصاراته وانتصارات الدولة المصرية في تاريخها الحديث، التي لازالت من أهم المعارك الوطنية التي قام بها أبناء وجنود مصر بحكمة ودقة جعلتهم يقهرون العدو الإسرائيلي».

تحية لكل أرواح الشهداء

ووجه عضو مؤسس كتلة الحوار، التحية لكل جندي استشهد من أجل الدفاع عن كل شبر من أراضي الوطن، وتحية لمن قدموا حياتهم فداء تحية لكل أرواح الشهداء الذين قضوا نحبهم في حرب أكتوبر طبتم أيها الأبطال، موضحا أن شعبنا سيظل مدينًا لهؤلاء الأبطال الذين صمدوا وضحوا في سبيل عزة الوطن وكرامته.