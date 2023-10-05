أول تعليق من سيدة الكمشوشي بطلة حرب أكتوبر بعد تكريمها من الرئيس

عبرت الحاجة سيدة الكمشوشي، وهي بطلة من أبطال حرب أكتوبر المجيدة، عن سعادتها بتكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي وقادة الدولة، في احتفالات اليوبيل الذهبي للانتصارات، حيث عملت ممرضة في علاج المصابين في الحرب.

سيدة الكمشوشي: التكريم يفرح بجد

وأضافت «الكمشوشي»، في تصريحات خاصة، في أول تعليق لها بعد تكريمها من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي: «التكريم كان يفرح بجد، ومكنتش أتوقع إن يحصل ده، القاعة كلها وقفت وصفق الجميع بعد إعلان قصتي في حرب أكتوبر خلال الحفل نصر أكتوبر، وكل الناس كانوا بيقولي إنتي شرفتينا».

قصة الممرضة سيدة الكمشوشي في حرب أكتوبر المجيدة

وأشارت إلى أنها من قرية رملة الأنجب بمركز أشمون في محافظة المنوفية، وحصلت على دبلوم تمريض، وعملت في السويس ممرضة، وشاركت في حرب أكتوبر، مشددة على أن الجندي المصري ضرب أروع الأمثلة في الكفاح والتضحية.

ابن سيدة الكمشوشي: فخور بتكريم والدتي

من جانبه قال محمود حامد دويدار ابن الحاجه سيدة الكمشوشي، إنه سعيد ويفتخر بتكريم والدته بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وكافة قيادات الدولة في احتفالات اليوبيل الذهبي لحرب أكتوبر.

وأكد أن والدته سطرت قصتها بحروف من نور، وضربت أروع الأمثلة في التفاني بالعمل والإخلاص لمصر في أحلك الدروف التي كانت تمر بها.

وشهد احتفال مصر باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد، تسليط الضوء على سيدة الكمشوشي، التي عملت ممرضة بالسويس خلال حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر، وروت بطولات الجيش المصري وبراعة الجندي، مؤكدة أنها تشعر بالفخر لمشاركتها في حرب أكتوبر.