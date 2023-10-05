«أنا بحبك أووي».. قصة رسالة تلقاها الدكتور هاني الناظر من الطفلة «حور»

«بسم الله الرحمن الرحيم.. أنا بحبك يا دكتور هاني الناظر، شكرًا إنك عالجتني، أنت جميل أووووي».. كان هذا جزءًا من رسالة حب وشكر تلقاها الدكتور هاني الناظر، طبيب الأمراض الجلدية الشهير، والأستاذ بقسم الأمراض الجلدية بالمركز القومي للبحوث، من طفلة سبق له علاجها، ما كان سببا في شعوره بفرحة شديدة، دفعته لنشر الرسالة عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك».

رسالة حب وشكر من طفلة للدكتور هاني الناظر

في شهر يونيو الماضي، تلقى الدكتور هاني الناظر، طبيب الأمراض الجلدية الشهير، رسالة مكتوبة بخط اليد، على ورقة بيضاء، من طفلة سبق له علاجها، ورغم بساطة كلماتها، إلا أنها حملت أقوى وأجمل كلمات التقدير والحب والشكر؛ إذ كتبت الطفلة: «بسم الله الرحمن الرحيم.. أنا بحبك يا دكتور هاني الناظر، شكرًا إنك عالجتني، أنت جميل أووووي، أنا بحبك أوووووي ونفسي أشوفك كل يوم، وتيجي عندنا الفيوم.. أنا بحبك يا دكتور هاني.. أنا نفسي اطلع دكتورة زي حضرتك».

واستقبل «الناظر» رسالة الطفلة كما لو كانت أعظم شهادات التقدير التي حصل عليها خلال مسيرته الطبية والعلمية؛ ونشر صورة الرسالة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، معلقًا: «أنا حصلت على مدى عمرى على العديد من الشهادات والرسائل منها العلمي ومنها التقدير ومنها المجاملة ومنها الشكر.. لكن هذه الرسالة البريئة النابعة من قلب طفلة صغيرة في عمر الزهور لها طعم وقيمة لا تقارن بأي شهادة.. شكرًا ياحور ربنا يبارك فيكي وفي والدك ووالدتك».

الدكتور هاني الناظر وتقديمه للاستشارات الطبية

وعُرف الدكتور هاني الناظر طبيب الأمراض الجلدية الشهير، والأستاذ بقسم الأمراض الجلدية بالمركز القومي للبحوث، بحرصه على تقديم المساعدات والاستشارات الطبية المجانية عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك»، التي تحولت لعيادة مجانية متاحة لتقديم الاستشارات الطبية المختلفة، لا سيما تلك التي تتعلق بالأمراض الجلدية.

إصابة الدكتور هاني الناظر بورم سرطاني خبيث

وتعرَّض «الناظر» قبل عدة أيام، لوعكة صحية شديدة، على إثر إصابته بـ ورم سرطاني خبيث، كما أوضح نجله الدكتور محمد الناظر، طبيب الأمراض الجلدية‏، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، والذي أوضح أنه تم سحب عينه من والده لتحديد نوع السرطان.

وكتب نجل هاني الناظر عبر «فيسبوك»: «كان بيعاني من صداع متزايد من حوالي أسبوع، الدكاترة شخصوا إنه ممكن يكون فطر أو بكتيريا، وبعد عمل عملية وأخذ عينة من المكان، تبيَّن وجود خلايا سرطانية خبيثة منتشرة.. وحاليًا بنعمل تحاليل وأشعة لمعرفة نوعها ومدى انتشارها لتحديد خطة العلاج الأنسب».