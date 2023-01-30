الدكتور هاني الناظر: الإفراط في استخدام المطهرات والكحول يؤذي الجلد

قال الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية والرئيس السابق للمركز القومي للبحوث، إن الإكثار في استخدام المطهرات والكحول يؤذي الجلد بشكل كبير، لافتا إلى أن الكحولمذيب عضوي يتسبب في إذابة الجلد والأظافر.

ينصح باستخدام الكريمات المرطبة وصابونة الجلسرين لحماية الجلد من التشقق والجفاف

ونصح الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية والرئيس السابق للمركز القومي للبحوث خلال لقاء تلفزيوني مع برنامج «صباح الورد»، على قناة « TeN »، باستخدام الكريمات المرطبة وصابونة الجلسرين لحماية الجلد من التشقق والجفاف، كما نصح بتجنب الاستحمام بالماء البارد أو الساخن، وأن الاستحمام بالماء الدافئ هو أنسب شكل للاستحمام لحماية الجلد من أي ضرر.

الحساسية التلامسية.. مرض ينتج عن التلامس بين الجلد والمعادن

وأكد الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية والرئيس السابق للمركز القومي للبحوث، في لقائه مع الاعلاميتين ياسمين سيف وسلمى عادل، أن الحساسية التلامسية هي مرض ينتج في الغالب عن التلامس بين الجلد وعدد من المعادن المختلفة، وأن الذهب هو المعدن الأكثر أماناً للجلد ولا يسبب أية مشاكل، وينصح بغسيل الشعر ثلاث مرات في الأسبوع خلال الشتاء مع استخدام أنواع جيدة من الشامبو المناسب لنوع البشرة سواء دهنية أو جافة لتجنب جفاف أو تقصف للشعر.