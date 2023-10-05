روسيا تعلن إطلاق أول قمر صناعي من مجموعة (Marathon-IoT) 26 ديسمبر

أعلنت وكالة الفضاء الروسية «روس كوسموس»، اليوم الخميس، عن موعد إطلاق أول قمر صناعى من أقمار (Marathon-IoT)، التي قام بتطويرها مجموعة من الخبراء الروس، لتقديم خدمات «إنترنت الأشياء» على الأرض، وأكدت أنه سيتم إطلاق أول قمر من هذه المجموعة يوم 26 من ديسمبر المقبل.

مكان إطلاق القمر

وذكرت وكالة الفضاء الروسية، في بيان أوردته قناة «روسيا اليوم» الإخبارية اليوم الخميس، أن القمر الأول سيتم إطلاقه من مطار «فوستوتشني» الفضائي الروسي، وكجزء من مشروع دعم الأطفال المصابين بالسرطان، ستكتب على السطح الخارجي لهذا القمر عبارات وأمنيات كتبها أطفال مصابون بهذا المرض.

تصنيع أكثر من 250 قمراً

يشار إلى أن روسيا تطور اقمار (Marathon-IoT) في إطار برنامج (Sphere) الفضائي، ومن المفترض أن تصنع أكثر من 250 قمراً من هذا النوع، لترسلها إلى مدارات تبعد حوالي 750 كيلومتراً عن سطح الأرض.

تطوير 5 أقمار اختبارية

وكانت شركة «ريشيتنيوف» الروسية قد ذكرت، في وقت سابق، أنها تعمل على تطوير 5 أقمار اختبارية، و132 قمراً عاملاً من أقمار (Marathon-IoT).