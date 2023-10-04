ارتفاع إيرادات ميزانية روسيا من النفط والغاز 15%

ارتفعت إيرادات الميزانية الروسية من قطاع النفط والغاز بنسبة 15% في سبتمبر الماضي على أساس شهري إلى 739.9 مليار روبل، وفقًا للأرقام التي قدّمتها وزارة المالية.

وفي الفترة من يناير إلى سبتمبر 2023، وصلت الإيرادات إلى 5.576 تريليون روبل، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة «تاس».

وترجع الزيادة في إيرادات سبتمبر بشكل رئيسي إلى ضريبة استخراج المعادن، التي جلبت 1.087 تريليون روبل إلى الميزانية الروسية بزيادة بنسبة 24% مقارنة بشهر أغسطس، كما ارتفعت إيرادات الميزانية من تحصيل رسوم التصدير بنسبة 35% إلى 105.9 مليار روبل.