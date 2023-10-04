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ارتفاع إيرادات ميزانية روسيا من النفط والغاز 15%

كتب:

هانى حسن
02:03 م | الأربعاء 04 أكتوبر 2023
الغاز الروسي

الغاز الروسي

ارتفعت إيرادات الميزانية الروسية من قطاع النفط والغاز بنسبة 15% في سبتمبر الماضي على أساس شهري إلى 739.9 مليار روبل، وفقًا للأرقام التي قدّمتها وزارة المالية.

وفي الفترة من يناير إلى سبتمبر 2023، وصلت الإيرادات إلى 5.576 تريليون روبل، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة «تاس».     

وترجع الزيادة في إيرادات سبتمبر بشكل رئيسي إلى ضريبة استخراج المعادن، التي جلبت 1.087 تريليون روبل إلى الميزانية الروسية بزيادة بنسبة 24% مقارنة بشهر أغسطس، كما ارتفعت إيرادات الميزانية من تحصيل رسوم التصدير بنسبة 35% إلى 105.9 مليار روبل. 

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