رئيس أوزبكستان في موسكو الجمعة لبحث تعزيز العلاقات مع روسيا

يعقد الرئيس الروسي فلايديمير بوتين، محادثات مع نظيره الأوزبكي، شوكت ميرضيايف، في العاصمة الروسية موسكو، بعد غد الجمعة، وفقاً لما أعلنته الرئاسة الروسية «الكرملين» اليوم الأربعاء.

شراكة استراتيجية بين روسيت وأوزبكستان

وقال المكتب الصحفي للكرملين إنه من المتوقع أن يتم التطرق خلال محادثات بوتين وميرضيايف، إلى آفاق التطوير المستقبلي للعلاقات الروسية الأوزبكية، لاسيما الشراكة الاستراتيجية الشاملة والتحالف وكذلك القضايا الإقليمية والدولية، وفقاً لما أوردت وكالة «تاس» الروسية للأنباء.

وأضاف الكرملين أن المحادثات ستنتهي باعتماد بيان مشترك، من قبل الرئيسين بوتين وميرضيايف، فضلاً عن توقيع عدد من الاتفاقيات التجارية لتعزيز التعاون بين البلدين.

ميرضيايف في زيارة رسمية لروسيا

وأعلن المكتب الإعلامي للرئاسة الأوزبكية، في وقت سابق، أن الرئيس ميرضيايف سيقوم بزيارة رسيمة إلى روسيا، في الفترة من 5 إلى 7 أكتوبر الجاري، بدعوة من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.