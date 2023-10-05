متحدث «الري»: الدولة تقوم بدور استباقي للحماية من السيول

قال المهندس محمد غانم المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، إن كمية الأمطار التي شهدتها منطقة مطروح كانت ما بين المتوسطة إلى الغزيرة، كما أن كمية المياة التي جرى حجبها فقط في سد إسماعيل وهو أحد السدود ومنشآت الحماية التي أنشأتها الوزارة تصل إلى 175 ألف متر مكعب بخلاف كميات المياه الأخرى، مشيرًا إلى أنه لولا تلك السدود كان من الممكن أن يكون الأمر صعبًا.

دور استباقي

وأضاف المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامي محمد مصطفى شردي على قناة «الحياة»، أن الوزارة قامت بدور استباقي في ذلك الملف، من خلال عمل دراسات فنية مطلوبة، وبالتالي جرى تنفيذ تلك السدود التي تجمع تلك الكميات من المياه حتى لا تحدث أضرارًا.

وأوضح أن التغييرات المناخية أصبحت واقعًا نعيشه من خلال كميات المياه التي تتساقط في الأمطار، كما أن مواقعها تتغير بشكل واضح وهو ما لم نشاهده خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن ذلك يحدث في العالم كله وليس فقط في مصر، نتيجة للتغيرات المناخية الحادة التي تؤثر بشكل كبير على المياه.

الدولة المصرية كانت سباقة

وتابع «الدولة المصرية كانت سباقة، إذ انتبهت الدولة لذلك الأمر منذ عام 2014 ووضعت حلولا للتعامل مع ذلك الملف لحماية المواطنين وحماية المنشآت».