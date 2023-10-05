خطة طوارئ للصحة في المستشفيات بعد سيول مطروح

أعلن الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة، عن خطة مديرية الصحة لمواجهة السيول، تزامنا مع توقعات هيئة الأرصاد الجوية باحتمالية هطول أمطار غزيرة على مختلف أنحاء المحافظة، وذلك في إطار حرص وزارة الصحة على صحة وسلامة المواطنين.

طوارئ في مستشفيات مطروح

وعقب سقوط أمطار مرسى مطروح قال وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم، إنه وفق تعليمات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، وتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بالمتابعة المستمرة والاستعداد الدائم والتدخل السريع حال وجود أي طوارئ، أن الخطة تتضمن رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية والوحدات الصحية، وتكثيف تواجد الفرق الطبية من أطباء، وفنيين، وتمريض بأقسام الطوارئ بالمستشفيات، بالإضافة إلى انعقاد غرفة الأزمات والطوارئ العلاجية والوقائية بديوان عام المديرية لمتابعة تنفيذ خطة مواجهة السيول على مدار الساعة.

رعاية طبية متكاملة للمتضررين من السيول

وأضاف وكيل صحة مطروح ببيان أن الخطة تهدف إلى تقديم الرعاية الطبية المتكاملة للمتضررين من السيول في مرسى مطروح حال تواجدهم بأي من منافذ تقديم الخدمات الطبية ومتابعة حالتهم الصحية، مشيرًا إلى أن هناك تواصل دائم بين غرفة الطوارئ الرئيسية وهيئة الإسعاف، بالإضافة إلى التنسيق بين مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية من خلال مركز الخدمات الطارئة 137 لاستقبال وتحويل الحالات الطارئة.

مخزون من الأدوية والأمصال

وأكد وكيل صحة مطروح أنه عقب عدم استقرار حالة الطقس اليوم جرى التأكد من توافر مخزون كافٍ من الأدوية والأمصال والمستلزمات الطبية بالمستشفيات بجميع مراكز المحافظة، لافتًا إلى توافر أرصدة من الدم ومشتقاته من جميع الفصائل بمركز الدم الإقليمي وبنوك الدم التخزينية التابعة للمستشفيات، مشيرا إلى التنسيق والتواصل المستمر بين الإسعاف ومديرية الصحة والتأمين الصحي، بالإضافة إلى تخصيص فرق للانتشار السريع بهدف التدخل السريع في حالة حدوث أي أزمات أو حوادث كبرى.