الفريق أول فؤاد ذكري «أسد البحار»

أحد أبناء مدينة العريش فى محافظة شمال سيناء، الذين وقفوا بقوة للعمل على تحرير سيناء من براثن الاحتلال الإسرائيلى، ليكون بحق أحد الأبطال المشاركين والمؤسسين لأكبر قوة بحرية فى الشرق الأوسط؛ حيث عمل على إنشاء القوات البحرية المصرية على أحدث طراز لتكون قوة مُضافة للقوات المسلحة المصرية فى ردع أى تحركات للجيش الإسرائيلى لتطويق رجال القوات المسلحة عبر البحر، أو توفير الإمداد والتموين للقوات الإسرائيلية من خارج البلاد، ليُسجل اسم الفريق أول فؤاد ذكرى، قائد القوات البحرية فى حرب أكتوبر، بأحرف من نور فى تاريخ العسكرية المصرية الحديثة كقائد قوى أسهم فى تحقيق النصر، وتحرير الأرض، ليستحق التكريم فى البرلمان المصرى كأحد «صُناع النصر» المؤثرين.

ولد الفريق أول فؤاد ذكرى، قائد القوات البحرية إبان حرب أكتوبر المجيدة، فى يوم 17 نوفمبر 1923، والتحق بالكلية البحرية فى يوم 2 فبراير 1946، ليتخرج برتبة الملازم، ويلتحق بالعمل فى وحدات القوات البحرية المختلفة.

وتدرج الفريق أول فؤاد ذكرى فى المناصب القيادية داخل القوات البحرية، ثم عُين قائداً للقوات البحرية فى عام 1967، ليُعيد بناء القوات البحرية المصرية، وليُخطط لأروع الإنجازات المُسجلة بأحرف من نور فى التاريخ الحديث للعسكرية المصرية باسم القوات البحرية فى معارك الاستنزاف وأكتوبر.

ويُعد من أبرز الإنجازات المُحققة فى عهد الفريق أول فؤاد ذكرى بالقوات البحرية المصرية التخطيط والأمر بضرب المُدمرة الإسرائيلية إيلات فى يوم 21 أكتوبر 1967، لتتخذ القوات البحرية المصرية من هذا التاريخ عيداً لها.

وقاد الفريق أول فؤاد ذكرى القوات البحرية المصرية فى حرب أكتوبر المجيدة، لينفذ ورجاله التخطيط الاستراتيجى للحرب على أعلى مستوى، حيث تولى «وحوش البحر» قطع خطوط الإمداد البحرية لإسرائيل، وغلق مضيق باب المندب، ومحاصرة قوات الجيش الإسرائيلى، مما كان له أعظم الأثر فى نجاح خطة حرب أكتوبر المجيدة، وظل الفريق أول فؤاد ذكرى فى قيادة القوات البحرية حتى نوفمبر 1976، حتى عُين مستشاراً لشئون القوات البحرية المصرية بدرجة وزير.

حصل البطل على العديد من الأوسمة والنياشين تقديراً لكفاءاته العسكرية العالية، وكان آخر تكريماته تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، على إطلاق اسمه على المحور المرورى التنموى المهم فى محافظة الإسكندرية.

ورحل «أسد البحار» البطل الفريق أول فؤاد ذكرى فى يوم 26 يناير عام 1983، تاركاً خلفه أثراً لا يُمحى فى تاريخ العسكرية المصرية.