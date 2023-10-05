كاتب صحفي: الصحافة لعبت دورا مهما خلال حرب أكتوبر (فيديو)

قال الكاتب الصحفي محمد رفعت، إن الصحافة لعبت دورًا مهمًا خلال حرب أكتوبر، ليس فقط من خلال التعريف والتثقيف بالمعلومات، لكن من خلال إخفاء معلومات والمشاركة في خطة التمويه قبل الحرب.

محمد حسنين هيكل

أضاف «رفعت» خلال لقائه على قناة «الناس»: «الصحافة ساعات كانت تخفي معلومات لأسباب، ولا يخفى على أحد أن الأستاذ محمد حسنين هيكل رئيس تحرير الأهرام، كان صديقًا شخصيًا للرئيس جمال عبد الناصر، وكان أحد صناع القرار فى عصر عبد الناصر، ثم في عصر الرئيس السادات إلى مرحلة ما، وكان هيكل على علم واتصال بمصادر معلومات مختلفة، ومن جميع أنحاء العالم، وكانت المهمة أيه اللى نقوله وأمتى نقوله».

خطط التمويه

أوضح أنه من ضمن خطط التمويه، نشر قائمة بالضباط ممن سيأدون العمرة خلال شهر رمضان، مشيرًا الى أنها كانت جزءًا من خطة التمويه، مما يوهم العدو بوجود حالة استرخاء.

وأكمل: «الصحف كانت تؤدى دور تحفيزي، وفي الوقت ذاته تؤدى دور تمويه، وتشارك في خطة التموية، كما أن الصورة الصحفية المميزة وهى صورة الجندى اللى رفع العلم، وصورة التوابيت القادمة من إسرائيل».