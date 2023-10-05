طقس غد الجمعة في الوجه البحري: شبورة مائية وأمطار خفيفة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن طقس غد الجمعة المتوقع في محافظات الوجه البحري، سواء في شمال الوجه البحري أو جنوب الوجه البحري والذي يسوده ارتفاع في درجات الحرارة في بعض الأماكن وسقوط أمطار في أماكن أخرى.

طقس محافظات الوجه البحري

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها إلى أنه يسود طقس مائل للحرارة بشكل عام في محافظات الوجه البحري ويصحبه وجود شبورة مائية في الصباح في مناطق جنوب الوجه البحري من الساعة 4 حتى الـ7 صباحا،مع وجود رياح معتدلة 24كم/س مع وجود سحب غائمة بشكل جزئي.

وأوضحت أنه يسود طقس سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة بنسبة حدوث 30% علي مناطق متفرقة، في شمال الوجه البحري مع وجود رياح معتدلة 24كم/س مع وجود سحب غائمة بشكل جزئي.

درجات الحرارة في الوجه البحري غدا

وحددت الهيئة درجات الحرارة غدا الجمعة في محافظات الوجه البحري:

- بنها: العظمي 30 درجة

- دمنهور العظمي 29 درجة

- وادي النطرون العظمي 31 درجة

- كفر الشيخ العظمي 29 درجة

- المنصورة العظمي 30 درجة

- الزقازيق العظمي 30 درجة

- شبين الكوم العظمي 31 درجة

- طنطا العظمي 30 درجة

- دمياط العظمي 29 درجة

- بورسعيد العظمى 29 درجة