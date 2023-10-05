الأرصاد تحذر من طقس الخميس.. مائل للحرارة وتوقعات بسقوط أمطار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس اليوم الخميس، إذ يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة 31 24

الإسكندرية 28 23

العاصمة الإدارية 31 23

العلمين 28 22

6 أكتوبر 30 23

مطروح 27 22

بنها 30 23

السلوم 28 20

دمنهور 29 22

سيوة 29 20

رأس غارب 31 23

الغردقة 29 22

وادي النطرون 33 23

كفر الشيخ 30 23

المنصورة 30 23

الزقازيق 30 23

شبين الكوم 30 23

طنطا 30 23

سفاجا 34 25

مرسى علم 35 26

شلاتين 36 25

دمياط 29 22

حلايب 34 25

أبورماد 34 25

رأس حدربة 34 25

بورسعيد 29 23

الإسماعيلية 32 21

الفيوم 32 23

بني سويف 32 22

السويس 29 22

العريش 29 22

المنيا 33 20

أسيوط 35 20

رفح 28 22

توقعات بوجود نشاط للرياح

وأضافت «الأرصاد» أن هناك توقعات بنشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء ومحافظة الوادي الجديد على فترات متقطعة، بالإضافة إلى فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 50% على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، وبالإضافة إلى ذلك تنتشر الشبورة المائية من الساعة الرابعة إلى السابعة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.