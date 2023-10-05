مصر تسيطر على «الإسكيت» بـ20 ميدالية في البطولة الأفريقية للرماية

رفع منتخب مصر للرماية حصيلة الفراعنة إلى 20 ميدالية، في منافسات البطولة الأفريقية السادسة عشرة لرماية المسدس والبندقية والخرطوش، المقامة بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة في الفترة من 1 وحتى 10 أكتوبر الجاري، بمشاركة أكثر من 250 راميا ورامية من 15 دولة أفريقية، والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

فاز الفراعنة خلال منافسات الإسكيت فرق مختلط بالمركز الأول والميدالية الذهبية عن طريق أميرة أبو شقة والرامي عمر هشام وفي المركز الثاني والميدالية الفضية جاءت السنغال حسان رملاوي، كيارا كوستا وفي المركز الثالث والميدالية البرونزية المصريان ساركيس مارتايان، شهد سليم.

10 ميداليات ذهبية و5 فضيات و5 برونزيات

رفعت مصر حصيلتها من الميداليات في اليوم الثاني من بطولة الرماية الأفريقية إلى 20 ميدالية، بواقع 10 ذهبيات و5 فضيات و5 برونزيات، ولا تزال الفرصة متاحة لمضاعفة عدد الميداليات في ظل المشاركة القوية للرماة المصريين.

6 مقاعد لأبطال مصر في أولمبياد باريس 2024

كما حجزت الرماية المصرية 6 مقاعد في أولمبياد باريس 2024 ، من خلال محمد حمدي، ريماس خليل، هالة الجوهري، أميرة أبو شقة وعمر هشام (تأهلوا من البطولة الأفريقية) وأخيرا عزمي محيلبة الذي تأهل في منافسات الإسكيت من بطولة العالم الأخيرة.

الجدير بالذكر أن البطولة الافريقية السادسة عشرة لرماية المسدس والبندقية والخرطوش، بالعاصمة الادارية الجديدة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.