محافظ الوادي الجديد يتفقد منافسات البطولة الأفريقية للرماية بالعاصمة الإدارية

حرص اللواء محمد سالمان الزملوط، محافظ الوادي الجديد، على حضور منافسات البطولة الأفريقية السادسة عشر لرماية المسدس والبندقية، المقامة بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة في الفترة من 1 حتى 10 أكتوبر الجاري، بمشاركة أكثر من 250 رامٍ ورامية من 15 دولة أفريقية.

تفقد ميادين الرماية العالمية في مدينة مصر الدولية

واستقبل حازم حسني، رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للرماية، واللواء أيمن الجرجاوي رئيس نادي الرماية بميادين مصر الدولية للألعاب الأولمبية، اللواء محمد سالمان، مثمنا حرصه على حضور المنافسات، وحرصه على مرافقته لتفقد ميادين الرماية العالمية في مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية.

وأشاد سالمان بمستوى الرماة المصريين في البطولة، معربا عن سعادته بالميداليات والإنجازات التي حققها الفراعنة على مدار يومين منذ انطلاقة البطولة.

مصر تفوز بـ 18 ميدالية هبية وفضلة وبرونزية

ورفعت مصر حصيلتها من الميداليات في اليوم الثاني من البطولة إلى 18 ميدالية، بواقع 9 ذهبيات و5 فضيات و4 برونزيات، ولا تزال الفرصة متاحة لمضاعفة عدد الميداليات في ظل المشاركة القوية للرماة المصريين.

كما حجزت الرماية المصرية 6 مقاعد في الأولمبياد، من خلال: محمد حمدي، ريماس خليل، هالة الجوهري، أميرة أبو شقة وعمر هشام (تأهلوا من البطولة الأفريقية) وأخيرا عزمي محيلبة الذي تأهل في منافسات الإسكيت من بطولة العالم الأخيرة.