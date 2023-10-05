السينما.. أفلام وثقت الأحداث بداية من قسوة الاستنزاف حتى ملحمة العبور

لم تغب السينما المصرية عن تجسيد بطولات نصر أكتوبر بعدد كبير من الأفلام، التى تضمنت فى سياقها معاركه، فالسينما دائماً هى الحبل السُرى الذى يصل بين الجمهور والأحداث الحقيقية، والأفلام هى المصدر الأساسى الذى نستمد منه المعلومات الموثقة والمراجعة بدقة من قبل القائمين عليها.

ومن الأفلام التى وثقت الحرب بصورة واضحة «الرصاصة لا تزال فى جيبى»، حيث تدور قصته حول لجوء المجند الشاب محمد إلى غزة عند أحد الفلسطينيين، من الذين يساعدون المقاتلين على الاختفاء حتى تتاح لهم سبل الفرار والعودة إلى أوطانهم، وهو يعتبر من أهم الأفلام التى ناقشت حرب أكتوبر، وقد ساعدت الدولة وقتها فى إنتاجه، حتى يكون جزء منه مشاهد حقيقية وقعت فى الحرب.

«أبناء الصمت» ناقش أحداث الحرب.. و«أغنية على الممر» نقل مشاعر الجنود أثناء الحصار

وأيضاً فيلم «أبناء الصمت»، حيث ناقش الفيلم خلال أحداثه الحرب عندما أغرق المصريون المدمرة الإسرائيلية إيلات، وضرب الجيش الإسرائيلى مدينة الزيتية بالسويس، وأيضاً حرب الاستنزاف حتى ملحمة العبور وتحطيم خط بارليف، ووثق المخرج محمد راضى أحداث الحرب بكامل تفاصيلها، والذى جاء من بطولة أحمد زكى، السيد راضى، سيد زيان، نور الشريف، وميرفت أمين.

ومن الأعمال التى تبرز استرداد الجيش المصرى الأرض بعد أن رواها بدماء أبطاله، فقد تناول فيلم «أغنية على الممر»، مشاعر الجنود أثناء الحصار، فأحداثه الأساسية تعتمد على فصيلة مشاة مصرية يتم حصارها أثناء حرب 1967، والمشاعر جاءت مزيجاً بين إحباطهم وذكرياتهم وطموحاتهم قبل الحرب وأمانيهم أثناء وقت الحصار الطويل.

كما وثقت السينما لحظات الانتصار بأفلام خلدت ذكرى النصر، منها فيلم «حائط البطولات»، الذى تناول حياة الشعب فى مرحلة الاستنزاف وصولاً إلى العبور بالتركيز على دور قوات الدفاع الجوى، بعلاقات إنسانية متشابكة لجنود وضابط يمرون بمراحل تطوير قوات الدفاع الجوى ومراحل بناء حائط الصواريخ، وإسقاط الطائرة الإسرائيلية كوزرا، التى كانت تمثل آنذاك قمة تكنولوجيا الاستطلاع.

وحاول بعض السينمائيين تناول الحرب بشكل اجتماعى بفيلم «بدور» الذى قُدم عام 1974، من خلال شخصية صابر الذى يذهب للحرب، ويشتعل الصراع مع إسرائيل، ويتم النصر والعبور ويعود مصاباً ويحتفل مع أهل حارته بزواجه، وأيضاً خلال فيلم «الوفاء العظيم» الذى عرض جانباً من الحرب، خلال أحداث اجتماعية وعلاقة حب وصداقة.

كما تم أيضاً عرض فيلم «حكايات الغريب» للمخرجة إنعام محمد على، الذى تدور أحداثه فى الفترة بين ١٩٦٧ وحرب أكتوبر ١٩٧٣ من خلال البطل عبدالرحمن الذى يجسد دوره محمود الجندى، والذى بدأت تصرفاته يظهر عليها الانهزامية والاستسلام بعد الحرب الأولى، إلى أن يحدث العبور ويبدأ فى الوقوف مدافعاً عن وطنه ويبذل روحه ودمه فداء له، وفيلم «الطريق إلى إيلات»، حيث يتناول الفيلم البطولات التى قام بها سلاح البحرية فى تدمير السفن الحربية الإسرائيلية وميناء إيلات، للمخرجة إنعام محمد على.

وحاولت السينما ألا تغفل الجانب الخفى من حرب أكتوبر، ودور الصحافة والإعلام وقت الحرب من خلال فيلم «العمر لحظة» للكاتب يوسف السباعى، والذى يحكى عن حياة الصحفية نعمت وتحديداً مع زوجها رئيس التحرير الذى يعيش حياة اللهو والرفاهية، والذى يدعو فى مقالاته إلى اليأس أثناء الحرب مع إسرائيل، وتم إنتاج الفيلم عام 1978، وكذلك فيلم «الصعود إلى الهاوية»، الذى يدور فى إطار مخابراتى أثناء حرب أكتوبر، حول جاسوسة مصرية يتم تجنيدها من قبل المخابرات الإسرائيلية فى فترة حرب الاستنزاف لتتجسس على مصر، ويتم كشفها فى باريس، وعدد آخر من الأفلام التى ألقت الضوء على حرب أكتوبر.