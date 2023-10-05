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بنات نور الشريف في أحدث ظهور.. و«مي» توجه رسالة لشقيقتها: نعمة من ربنا

كتب:

أحمد حسين صوان
08:40 م | الخميس 05 أكتوبر 2023
مي نور الشريف

مي نور الشريف

بعثت الفنانة مي نور الشريف، رسالة إلى شقيقتها «سارة»، في ظهور استثنائي، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، واصفة إياها بقولها: «نعمة ربنا».

مي نور الشريف: الحمد لله على جميع نعم ربنا

ونشرت «مي»، صورة تجمعها بشقيقتها «سارة»، وعلقت عليها بقولها: «نعمة ربنا، أختي حبيبتي، جمال القمر والسما، الحمد لله على جميع نعم ربنا»، فيما نالت الصورة تفاعلًا كبيرًا من قبل بعض الفنانين، لعل أبرزهم الفنانة سوسن بدر، والتي أثنت بدورها، على مدى قوتهما وترابطهما «بحبكم أنتم الاتنين».

وكانت مي نور الشريف، قد كشفت عن صورة لها مع الفنان ماجد الكدواني، مؤخرًا، وعلقت عليها بقولها: «في حب فن الفنان ماجد الكدواني.. إنسان محترم وراق ومتواضع.. فنان موهوب وعظيم بمعنى الكلمة».

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بقلم أحمد حسين صوان

محرر صحفي بقسم الفن، وحاصل على بكالوريوس إعلام من المعهد الدولي العالي للإعلام دفعة 2015.