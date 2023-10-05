 رئيس «الكيانات المصرية في أوروبا»: إنجازات الرئيس السيسي ملموسة في مصر

قال مصطفى رجب، رئيس اتحاد الكيانات المصرية في أوروبا، ومدير بيت العائلة المصرية في لندن، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، عقدد العديد من الإنجازات في مصر، التي تستوجب دعمه في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مُشيدا بقرار الرئيس بالترشح للرئاسة استجابة لمطالب الشارع المصري.

القضاء تماما على جماعة الإخوان الإرهابية

أضاف «رجب» في تصريحات لـ«الوطن»، أن أول إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي، القضاء تماما على جماعة الإخوان الإرهابية، وتطهير سيناء من منها تماما، وبدء مرحلة البناء والتنمية رغم الظروف الاقتصادية، فضلاً عن القضاء على العشوائيات.

وأشار رئيس اتحاد الكيانات المصرية في أوروبا، إلى الأهمية القصوى لمشروع حياة كريمة لتطوير القرى والنجوع وتوفير الخدمات للأسر الأكثر احتياجاً، مشيداً بدور مصر في وقوفها بجانب الدول الشقيقة في ظل الأزمات التي تمر بها.

استكمال مسيرة التنمية

وأعرب عن كامل سعادته لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي للانتخابات: «مصر هتعمر والبناء يُستكمل بالصبر والمثابرة والعمل والجهاد الدور علينا لإرسال أقوى رسالة للعام كله هي أن مصر تؤيد هذا الرجل في الانتخابات لاستكمال مسيرة التنمية الرئيس السيسي هو أملنا في تقدم مصر».

يُذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلنت فتح باب تلقي طلبات الترشح لرئاسة الجمهورية اليوم الخميس الموافق 5 من شهر أكتوبر الجاري، مؤكدة أنه لم يتم أحد في اليوم الأول.