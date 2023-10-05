مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم بالصف

لقي شخصان مصرعهما، بينما أصيب 4 آخرين، بإصابات خطيرة في حادث تصادم أعلى الطريق الصحراوي الشرقي بدائرة القسم، جرى نقل الجثامين والمصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وقوع حادث تصادم أعلى الطريق الصحراوي الشرقي بالصف

تلقى اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إخطارًا من اللواء هانى شعراوي مدير المباحث الجنائية يفيد فيه تلقيه بلاغًا من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم ومتوفين ومصابين أعلى الطريق الصحراوي الشرقي بالصف.

أمر اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية النقيب أحمد عز أبو خطوة معاون مباحث قسم الصف والقوة المرافقة له بالتوجه سريعًا إلى مكان الحادث وبالانتقال تبين أثناء سير سيارة ملاكي يقودها سائق 40 سنة «متوفى» اصطدمت به سيارة ملاكي يقودها سائق 30 سنة «متوفى»، وبصحبته 4 أشخاص مصابين بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، جرى نقل الجثامين والمصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.