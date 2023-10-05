مصرع شخص وإصابة آخر في حادث تصادم أعلى الطريق الأوسطي بأكتوبر

لقي شخص مصرعه بينما أصيب آخر في حادث تصادم بالطريق الأوسطي بأكتوبر، وجرى نقل الجثمان والمصاب إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

حادث تصادم على الطريق الأوسطي

تلقى اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إخطارًا من اللواء هانى شعراوي مدير المباحث الجنائية يفيد فيه تلقيه بلاغًا من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم ومتوفى ومصاب على الطريق الأوسطي.

على الفور أمر اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية العقيد أحمد أبو بكر مفتش المباحث والمقدم أحمد السويركي وكيل فرقة أكتوبر بالتوجه سريعًا إلى مكان الحادث.

وبالانتقال تبين أثناء سير دراجة نارية يقودها سائق شاب 30 سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وبصحبته أمين تغذية 40 سنة «متوفى» اصطدمت به سيارة نقل مما أدى إلى سقوط الدراجة النارية وإصابة قائدها ووفاة آخر، وجرى نقلهما إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.