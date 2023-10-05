من يفوز بجائزة نوبل للسلام هذا العام؟.. حروب وأزمات قد تحجبها

أعلن خبراء عن صعوبة التهكن بمن سيفوز بجائزة نوبل للسلام هذا العام، وذلك في ظل استمرار الحرب في أوكرانيا، والأحداث في بعض دول أفريقيا، وبؤر التوتر الجيوسياسية المتفاقمة في العالم، وفي ظل أسرة دولية معطلة طبقًا لوصف الأمين العام للأمم المتحدة.

لم يُصنع الكثير من السلام في العالم عام 2023

وبحسب «العربية» فان عدد الحروب حاليًا هو ضعف عدد الحروب عام 2010 وتحدث مدير معهد ستوكهولم الدولي للأبحاث حول السلام عما سماه بـ حقيقة مؤسفة لافتًا أنه لم يُصنع الكثير من السلام في العالم عام 2023.

وتلقت لجنة جائزة نوبل في أوسلو 305 ترشيحات لجائزة نوبل للسلام، بينهم 212 فردا، و93 منظمة، بينما خرجت تكهنات بأن أبرز المرشحين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

توقع البعض بحجب جائزة نوبل للسلام هذا العام

كما يعتبر المعارض الروسي لبوتين أليكسي نافالني، والصحفي فلاديمير كارا مورزا وسفير ميانمار لدى الأمم المتحدة كياو مو تون والأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج، من أبرز المرشحين.

بينما توقع البعض بحجب جائزة نوبل للسلام هذا العام، حيث سبق واتخذت هذا القرار عام 1972 لكن لجنة نوبل لا تحبّذ مثل هذا الخيار حيث تعتبره إقرارا بالفشل.