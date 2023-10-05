«النقاط الكمومية» تمنح جائزة نوبل لثلاثة أمريكيين أحدهم من أصل تونسي

تمكن ثلاثة علماء أمريكيين، أحدهم من أصل تونسي، من اكتشاف وتطوير «النقاط الكمومية»، وحصدوا بها جائزة نوبل في الكيمياء لعام 2023، وهم منجي الباوندي، ولويس بروس، وأليكسي إكيموف، ويعمل العلماء الثلاثة في مجال الجسيمات النانوية بالولايات المتحدة الأمريكية.

ما هي النقاط الكمومية؟

وبحسب «دوتشيه فيله»، حصل العلماء الثلاثة على جائزة نوبل بسبب تطويرهم النقاط الكمومية، وهي جسيمات نانوية صغيرة جداً لدرجة أن حجمها يحدد خصائصها وتُستخدم الجسيمات النانوية والنقاط الكمومية في مصابيح الليد وشاشات التلفزيون ويمكن استخدامها أيضا لتوجيه الجراحين أثناء إزالة الأنسجة السرطانية، مما أدى إلى وصف إنجازهم بأنه ثورة علمية.

وتسمى النقطة الكمومية بهذا الاسم لأنها نقطة صغيرة من المادة صغيرة جدا لدرجة أنها تتركز بشكل فعال في نقطة واحدة، وتتكون من بضعة آلاف من الذرات فقط. ومن حيث الحجم، فإن النقطة الكمومية الواحدة تمثل كرة قدم بالنسبة لكوكب الأرض، وأنه عندما يمر الضوء عبر النقاط الكمومية فإنه ينبعث منها لون معين. ويمكن ضبط ذلك بدقة ويتم تحديده حسب حجم النقاط، وتتوهج النقاط الأكبر باللون الأحمر، بينما تتوهج النقاط الأصغر باللون الأخضر أو الأزرق.

اكتشاف النقاط الكمومية بالمواد الزجاجية عام 1980

واكتشف النقاط الكمومية في المواد الصلبة مثل البلورات الزجاجية، في عام 1980، الفيزيائي الروسي، أليكسي إيكيموف، عندما لاحظ أن لون الزجاج يتغير تبعا لحجم جزيئات كلوريد النحاس الموجودة فيه وأن هناك دور تلعبه الجسيمات دون الذرية.

وتمنح جائزة نوبل التي يبلغ عمرها أكثر من قرن من الزمن الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم وتبلغ قيمتها 11 مليون كرونة سويدية (997959 دولارا).