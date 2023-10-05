عاجل.. الزمالك يستقر على رحيل نجم الفريق وفسخ عقده بالتراضي

عرض نادي الزمالك على مهاجم سامسون أكينيولا الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة، للرحيل بالتراضي خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل، بعدما استقر النادي على فكرة الاستغناء عنه بناء على رغبة خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق.

الزمالك يستقر على رحيل سامسون في يناير

وأكد مصدر داخل الزمالك أن هناك مفاوضات مع سامسون أكينيولا من أجل الرحيل في الميركاتو الشتوي بالتراضي لإفساح المجال أمام التفاوض مع لاعب أجنبي جديد لضمه للقلعة البيضاء فور انتهاء أزمة إيقاف القيد.

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