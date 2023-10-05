قيادي بحركة فتح: التخطيط لحرب أكتوبر جاء بتنسيق عربي مشترك

قال القيادي في حركة فتح وأستاذ العلوم السياسية، الدكتور أيمن الرقب، بمناسبة ذكرى انتصارات حرب السادس من أكتوبر على دولة الاحتلال الإسرائيلي، أنه في السادس من أكتوبر من العام 1973 قرر الجيش المصري إعادة الهيبة للجيوش العربية التي تلقت هزيمتين ثقيلتين من جيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي كان يتباهى بأنه جيش لا يقهر.

تخطيط عربي مشترك

وأضاف السياسي الفلسطيني أنه تم التخطيط في عقل القيادة المصرية، التي نسقت مع بعض القيادات العربية، ليكون الهجوم مؤلماً للاحتلال، ويعيد التوازن في المنطقة بشكل عام.

وأوضح «الرقب» أن الاحتلال الإسرائيلي حينها استخف بالعرب، واعتبر أن خط بارليف من المستحيل اجتيازه، لتكون المفاجأة بعقلية الجيش المصري، الذي هدم خلال ساعات، وبسلاح المياه، جدار الحماية الصهيوني، ويعبر الفدائي المصري والعربي خط بارليف، ويلحقوا هزيمة كبيرة وسريعة، ويقهروا الجيش الذي لا يقهر.

حرب 6 أكتوبر ملحمة بطولية

وأشار إلى أن حرب السادس من أكتوبر لم تكن معركة عادية، بل ملحمة بطولية، حيث تكاتف العرب خلف مصر وسوريا ولبنان، وكانت مواقع الاشتباك الثلاثة ساحات بطولة، تم خلالها تحرير جزء كبير من الأراضي العربية، ولولا تحرك الأسطول الأمريكي، وتهديد الولايات المتحدة الأمريكية بدخولها الحرب، لاستمر الزحف العربي حتى تحرير كل الأراضي العربية، فكان توقيت توقيف المعركة موفقاً، حتى لا يتحول النصر إلى هزيمة، وبالعادة المنتصرون يفرضون شروط الهدنة.

الاحتفاء بذكرى نصر أكتوبر

وفي نهاية حديثه، قال القيادي في حركة فتح وأستاذ العلوم السياسية إنه «بمناسبة ذكرى انتصار حرب اكتوبر، نتذكر الأبطال الذين رووا بدمائهم الأرض العربية، وحققوا نصراً بشموخ»، واختتم بقوله: «كل المجد للابطال الذي حققوا هذا النصر، وعلينا أن نفتخر كعرب بهذا اليوم، الذي أعاد الاعتبار للعالم العربي».