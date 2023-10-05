النائب محمد عبدالعزيز يهنئ الشعب والقوات المسلحة بمناسبة نصر أكتوبر

هنأ النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، الشعب المصري والقوات المسلحة بمناسبة اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد.

وكتب عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك»: «أتوجه بخالص التهنئة للشعب المصري العظيم ولقواته المسلحة الباسلة بمناسبة اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد نتذكر اليوم بكل فخر أمجاد أبطالنا، لتنير لنا طريقنا نحو المستقبل».

الندوة التثقيفية

وحضر الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأربعاء، في مركز المنارة للمؤتمرات ليشهد فعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، احتفالًا باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة، كما كرم الرئيس السيسي، عددًا من أبطال حرب أكتوبر المجيدة، وذلك بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة، بمناسبة مرور 50 عامًا على نصر أكتوبر المجيد.

الرئيس السيسي يهنئ الشعب والقوات المسلحة

وهنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي الشعب المصري وأبطال القوات المسلحة، في الذكري الخمسين من انتصار 6 أكتوبر 1973 عيد «القوات المسحلة»، يوم حولت مصر الجرح إلى طاقة عمل عظيمة، عبرت بها الحاجز الذي كان منيعا بين الهزيمة والنصر والانكسار والكبرياء، وأزالت جميع أسوار الحصار واليأس، لتنطلق حاملة مشاعل الأمل والنور للأمة العربية.