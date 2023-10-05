موعد إجازة نصف العام الدراسي.. اعرف باقي كام يوم

بدأ العام الدراسي الجديد 2023/2024، السبت الماضي، وفقا لما أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في خريطة زمنية للعام الدراسي الجديد، كما كشفت موعد إجازة نصف العام الدراسي.

وفي السطور التالية، نعرض موعد إجازة نصف العام الدراسي وفقا لما كشفته وزارة التربية والتعليم الفني في بيان.

موعد إجازة نصف العام

ويأتي موعد إجازة نصف العام الدراسي يوم 27 يناير 2024، وتستمر حتى 9 فبراير 2024.

وتستمر مدة إجازة نصف العام أسبوعين تبدأ من السبت 27 يناير وتنتهي الجمعة 9 فبراير 2024.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، حيث بدأ العام الجديد يوم السبت الموافق 30 سبتمبر، ويستمر إلى السبت 8 يونيو 2024، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات.

وكانت الوزارة، قد أعلنت في بيان، أنه سيتم السماح للمدارس الدولية الراغبة فى بدء الدراسة مبكرا بداية الأسبوع الأخير من شهر أغسطس الجارى.

ويبلغ عدد الأسابيع للعام الدراسي الجديد نحو 35 أسبوعا.