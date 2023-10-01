الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024.. باقٍ 15 أسبوعا على إجازة الترم الأول

انتظمت الدراسة في العديد من المراحل الدراسية المختلفة بجميع محافظات الجمهورية، اليوم، وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024، والمعلنة من جانب وزارة التربية والتعليم في منشور سابق.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024

وكشفت الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024، عن عدد أيام الدراسة في كل ترم دراسي، والمواعيد الخاصة بالامتحانات لجميع المراحل التعليمية، ومواعيد إجازة منتصف وآخر العام، حيث يفصلنا نحو 15 أسبوعا عن موعد إجازة منتصف العام، كما يلي.

- موعد بدء الدراسة للترم الأول: 30 سبتمبر 2023 حتى الخميس 25 يناير 2024.

- امتحانات الترم الأول: الأحد 14 يناير 2024 .

- موعد امتحانات الترم الأول لصفوف النقل بالتعليم الفني: الثلاثاء 9 يناير 2024.

- 27 يناير 2024: بدء إجازة الفصل الدراسي الأول لمدة أسبوعين.

- موعد الدراسة في الترم الثاني: السبت 10 فبراير 2024 حتى الخميس 6 يونيو 2024.

- امتحانات الترم الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية: السبت 25 مايو 2024.

- امتحانات الدبلومات الفنية للترم الثاني: السبت 1 يونيو 2024.

- امتحانات الثانوية العامة للترم الثاني: السبت 15 يونيو 2024.

الضوابط الخاصة بالانضباط المدرسي

وفي سياق اخر، حددت وزارة التربية والتعليم، الضوابط الخاصة بالانضباط المدرسي، والمتعلقة بدرجات للحضور للطلاب طوال العام الدراسي، كما يلي.

- يحصل الطالب على 3 درجات، شرط ألا تقل نسبة الحضور عن 95%.

- يحصل الطالب على درجتين فقط، إذا كانت نسبة الحضور أقل من 95%.

- إذا كانت نسبة الحضور أقل من 85% يحصل الطالب على درجة واحدة.

- يحصل الطالب على 5 درجات حال التزامه بالحضور والانضباط السلوك طول العام الدراسي تضاف للمجموع الكلي آخر العام.